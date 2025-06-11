Почти 200 протестующих задержали за день в Лос-Анджелесе

Джим Макдоннелл рассказал о работе полиции в Калифорнии во время беспорядков.

Полиция Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния арестовала во вторник, 10 июня, 197 человек, участвующих в массовых протестах против задержаний и депортации нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление сделал руководитель местного полицейского управления Джим Макдоннелл в рамках своего выступления на пресс-конференции. Брифинг транслировался местным телеканалом FOX News. Правоохранитель заметил, что его коллеги стали чаще фиксировать случаи "опасного и противоправного поведения" активистов на улицах. Мэр города Карен Басс добавила, что прошлой ночью 23 заведения пострадали от рук вандалов, а демонстранты нанесли граффити на фасады нескольких зданий, расположенных в центральной части.

В субботу полиция Лос-Анджелеса задержала 27 человек, в воскресенье этот показатель вырос до 40. В понедельник количество задержаний увеличилось до 114, а за один лишь сегодняшний день мы произвели 197 арестов. Джим Макдоннелл, шеф полиции города

Напомним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении законодательства оказались 44 человека. После этого на территории Калифорнии начались демонстрации, переросшие в беспорядки и акты вандализма. Протестующие люди перекрывали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками.

Фото и видео: YouTube / Fox News