В Лос-Анджелесе ввели комендантский час для борьбы с беспорядками

Карен Басс объяснила, что хочет положить конец вандализму и мародерству.

Мэр американского города Лос-Анджелеса в штате Калифорния Карен Басс объявила о введении комендантского часа в связи с продолжающимися протестами и беспорядками. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в ходе выступления на пресс-конференции. Брифинг транслировался местным телеканалом FOX News. Женщина уточнила, что ограничения будут действовать в центре с 20 часов вечера 10 июня (с шести часов утра 11 июня по времени Москвы) и будут действовать до шести часов утра (до 16 часов дня по московскому времени). Власти ожидают, что такая ера может продлиться несколько дней.

Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству. <...> Если вы не живете и не работаете в центре, избегайте этой территории. Правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа. Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса

Напмним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. Вечером 7 июня под стражей по обвинению в нарушении такого законодательства оказались 44 человека. В ответ на действия со стороны американских правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Они переросли в массовые беспорядки.Активисты перекрывали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

В Лос-Анджелесе начались массовые погромы.

Фото и видео: YouTube / Fox News