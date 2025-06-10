В Лос-Анджелесе начались массовые погромы

Ранее жители города увидели вертолет AH-1Z морпехов США с ракетами HYDRA или TOW.

В американском городе Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики действующих властей начали громить магазины. Соответсвующими данными поделились местные журналисты со ссылкой на очевидцев событий. Известно, что после 21 часа вечера 9 июня (на семь часов утра 10 июня по времени Москвы) полиция оттеснила митингующих при помощи шумовых гранат и резиновых пуль. Однако активисты снова собрались в большую группу, после чего на местах были зафиксированы акты вандализма. В частности, банда из молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин, плсле чего проникла внутрь помещения. Также протестующие разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники, попадающиеся на их пути.

Ранее над Лос-Анджелесом был замечен ударный вертолет AH-1Z морпехов США. Жители города в Калифорнии разглядели на борту ракеты HYDRA или TOW американского производства. В Белом доме упоминали о возможном вводе корпуса морской пехоты на место митинга из-за протестов.

Напомним, что в Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. На данный момент в город Калифорнии направлены войска Национальной гвардии. Там уже размещены 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев. Речь идет о первом случае за последние десятилетия в истории США, когда главе государства приходится привлекать поддержку Национальной гвардии без просьбы или согласия властей штата. Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на вашингтонскую администрацию из-за этого решения. Также мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала постановление Белого дома подстрекательством. Правоохранительные органы задержали за участие в протестах свыше 80 человек. Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Дональда Трампа.

Губернатор Калифорнии ответил на вопрос о его возможном аресте.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik; социальные сети