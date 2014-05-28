Губернатор Калифорнии ответил на вопрос о его возможном аресте

Гэвин Ньюсом пригрозил судом Белому дому.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ответил на комментарий со стороны куратора по вопросам безопасности государственных границ США в вашингтонской администрации Томаса Хомана по поводу возможного ареста, назвав эти высказывания из Белого дома "утомительным разглагольствованием". Такая реакция последовала в эфире телеканала MSNBC со стороны иностранного чиновника. Губернатор отметил, что намерен подать в суд на администрацию Дональда Трампа по поводу отправки национальной гвардии США для подавлении протестов в штате. Эксперт заметил, что на данный момент сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с местными властями. Ведущий отметил, что ранее Хоман допустил возможность задержания губернатора Калифорнии и мэра города Карен Басс в случае, если чиновники будут вмешиваться в работу миграционных служб.

Почему он этого не делает? Он знает, где меня найти... Такое разглагольствование утомляет. Так что, Том, арестуй меня... Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии

Напомним, что рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса от седьмого июня перерос в стычки правоохранителей с протестующими. В тот же день губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом пригрозил активистом, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение государственного финансирования со стороны администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Официальный пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт от восьмого июня заявила, что на фоне массовых протестов в город будут введены силы национальной гвардии численностью в две тысячи человек.

Австралийский репортёр получил резиновую пулю во время освещения протестов против строительства в Лос-Анджелесе.

Фото и видео: YouTube / MSNBC