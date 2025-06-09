Австралийский репортёр получил резиновую пулю во время освещения протестов против строительства в Лос-Анджелесе

Корреспондент "Девятого канала". Лорен Томаси снимала на камеру, как полиция Лос-Анджелеса «нападает» на демонстрантов, когда в неё попала пуля.

В австралийского репортёра выстрелили американские правоохранительные службы выстрелили резиновой пулей во время новостного сюжета о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе. Инцидент был заснят на видеокамеру в прямом эфире в воскресенье, 8 июня. В тот день местное полицейское управление (LAPD) и Национальная гвардия, вступили в столкновения с толпами демонстрантов. Активисты протестовали против ужесточения иммиграционного законодательства президента-республиканца Дональда Трампа.

...После нескольких часов противостояния ситуация резко ухудшилась: полиция Лос-Анджелеса въехала на лошадях, стреляя резиновыми пулями в протестующих, и проехала через центр Лос-Анджелеса. речь Лорен Томаси, корреспондентки

Журналистка из телеканала Nine News в США Лорен Томаси вела репортаж, когда в неё выстрелили. В ролике видно,как полицейский целится в сторону репортёра и оператора её камеры, а затем стреляет. Затем зрители выпуска на телеканале слышат, как Томаси кричит, и видно, как девушка хватается за ногу. затем один из прохожих говорит офицеру: "Ты только что, чёрт возьми, застрелил репортёра!" Позже в ответ на вопросы прохожих о том, всё ли с ней в порядке, Томази ответила, что "всё хорошо". Судя по геолокации на видеоролике, Томаси находилась на Темпл-стрит, 257, в том же квартале, где расположено местное отделение иммиграционной и таможенной службы (Ice).

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Фото и видео: Фото Фото: X (нежелательная организация на территории России) / 9News Australia