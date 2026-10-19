Макрон признал, что демонстрации во Франции вызваны ростом цен

В Париже рассказали о последних событиях, связанных с акциями протеста в европейской стране.

Французский президент Эммануэль Макрон признал, что в акциях протеста участвовали не только радикальные сторонники, но и огромное количество обеспокоенных граждан. Соответствующее заявление лидер Елисейского дворца сделал в эфире местного телеканала BFMTV, обращаясь к нации.

Вчера несколько сотен тысяч наших соотечественников вышли на демонстрации, стремясь заявить о своих законных требованиях. Мы никогда не должны смешивать их с теми, кто разрушал, громил и грабил. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Политический лидер из Парижа заявил о "небывалом насилии" в отношении сотрудников правоохранительных органов. Он потребовал от национального правительства принять меры для того, чтобы ситуация больше не повторилось. Также глава Франции призвал партии и профсоюзы осудить действия зачинщиков протестов.

Макрон сообщил о задержании ВМС Франции танкера у берегов Реюньона.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron