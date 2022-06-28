Овечкина выдвинули на "Билл Мастертон трофи"

Этой награды удостаиваются только самые преданные хоккею игроки.

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" номинировал российского нападающего Александра Овечкина на "Билл Мастертон трофи", – сообщают в журнале The Hockey News.

Таким образом, Овечкин стал претендентом на премию, которую до сих пор не смог получить ни один россиянин. В свою очередь команда "Филадельфия Флайерз" также выдвинула русского игрока – вратаря Ивана Федотова.

"Билл Мастертон трофи" была учреждена в 1968-м году с подачи Ассоциации журналистов. Награда названа в честь хоккеиста Билла Мастертона, который скончался из-за полученных травм прямо во время матча. Этот трофей получают только тем игрокам, которые продемонстрировали исключительное спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

Напомним, что в минувшее воскресенье российский нападающий Александр Овечкин в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забил рекордный 895-й гол, обогнав тем самым Уэйна Гретцки, который держал первенство до сих пор.

На фоне нового рекорда об Александре Овечкине в том числе высказался и Дональд Трамп. Президент США назвал русского хоккеиста "великим".

Фото: ВКонтакте / Александр Овечкин