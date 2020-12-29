Дебютный гол Романова в НХЛ помог "Монреалю" обыграть "Эдмонтон"

Встреча завершилась с результатом 3:1.

Дебютный гол Александра Романова в Национальной хоккейной лиге помог "Монреалю" обыграть "Эдмонтон". Встреча завершилась с результатом 3:1 в пользу команды, в которой играет российский спортсмен. В "Монреале" шайбы в ворота соперника забили Александр Романов, Ши Вебер, Арттури Лехконен. Голы засчитаны на 10, 40 и 53 минутах матча соответственно. За "Эдмонтон" отличился Девин Шор (на 58-ой минуте игры).

Сейчас на счету 21-летнего Романова значится два очка, которые он получил в трех матчах чемпионата. В рамках НХЛ он забросил свою первую шайбу. Впервые россиянин дебютировал в НХЛ против клуба "Торонто", где отметился голевой передачей. Предыдущий сезон хоккеист находился в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. На его счету 43 сыгранных матча с 7 результативными передачами.

Напомним, что "Монреаль" выйдет на лед 21 января. Команда сыграет против "Ванкувера"в выездном матче. В тот же день "Эдмонтон" встретится с "Торонто".

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Видео: YT / NHL DOBBY