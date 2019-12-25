Умер 19-летний защитник МХК "Динамо" Тимур Файзутдинов

За жизнь хоккеиста, получившего травму во время матча, три дня боролись врачи.

Утром 16 марта в Ярославе умер защитник и капитан петербургского МХК "Динамо" Тимур Файзутдинов. Об этом сообщили в официальном сообществе клуба "ВКонтакте".

19-летний хоккеист получил тяжкую травму 12 марта на матче с ярославским "Локо". Шайба в ходе игрового момента попала прямо в голову Файзутдинова, защитник потерял сознание на льду, и его увезли прямиком в реанимацию. В течение трех последующих дней врачи боролись за жизнь спортсмена, но усилия оказались тщетны.

Отмечается, что матч четвертьфинала ВХЛ между петербургским "Динамо" и "Нефтяником" 16 марта пройдет в память о Тимуре Файзутдинове и начнется с минуты молчания. Тишина в память о молодом спортсмене откроет также матчи МХЛ и КХЛ 16, 17 и 18 марта.

Навсегда в "Динамо". Навечно в наших сердцах. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура. МХК "Динамо"

Фото: ВКонтакте / МХК "Динамо Санкт-Петербург"