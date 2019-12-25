"Просто скажи, что любишь": как человек может найти силы в борьбе с болезнью и как ему могут помочь близкие

Каждый человек рано или поздно сталкивается со смертью близких людей. К этому моменту тяжело подготовиться и тем, кто уходит, и их родственникам. Медицинский психолог, кандидат психологических наук Мария Леевик рассказала, где пациент может найти силы в борьбе с болезнью и как ему могут помочь близкие.

Тяжелобольному человеку нелегко сообщать правду о его диагнозе. Стоит ли прямо говорить ему, что шансов на выздоровление нет? Как правильно преподнести эту информацию?

С одной стороны, зависит от психотипа человека. Некоторые впадают в панику и тогда не способны к каким-то конструктивным действиям и диалогу. Поэтому в качестве альтернативы можно сказать о серьёзности заболевания, и что неизвестно, какие будут прогнозы. С другой стороны, не всегда негативные сценарии сбываются.

У меня была одна пациентка, про которую врачи несколько раз говорили: "До утра она не доживет". Прихожу – девушка с макияжем, с прической. Спрашиваю, как она себя чувствует. В ответ слышу: "Сегодня немного вялая". В итоге девушка выписалась домой.

Поэтому честно скажу – когда кто уходит решаем не мы. Сказать "вас не станет скоро" нельзя, потому что мы не знаем действительно, что будет.

Однако бывает, что пациент совершенно не верит в серьёзность своего диагноза. Что делать в такой ситуации?

Когда человек впервые столкнулся с каким-то диагнозом, он находится на стадии отрицания. Соответственно, нам надо максимально постараться сократить период проживания всех этапов.

Получается, мы оказываем больше не психологическую помощь, а рассказываем о течении заболевания: "Если мы сейчас начинаем лечение, то шансов, что вы себя будете чувствовать лучше, значительно больше. Если вы сейчас прекращаете лечение, то мы гарантии никакие давать не можем".

Очень многие люди не понимают вообще, что происходит в их организме. Например, в случае с ВИЧ-инфекцией опасность заболевания в том, что оно очень длительно протекает бессимптомно. "Ну какой ВИЧ? У меня же всё хорошо". А то, что там вирус начинает подавлять и убивать иммунитет, человек не чувствует до определенного момента, когда ему уже становится совсем плохо.

Таким образом, наша задача людей замотивировать, рассказать, что сейчас происходит у них в организме. И тогда уже начинаем наглядно объяснять, как клетка попадает в клетку…

У врачей нет времени, они осматривают и лечат. А мы, психологи, на пальцах объясняем: рисуем картинки, используем метафоры и живые примеры.

Понятно, что всё равно человеку даём возможность пережить эмоции, но при этом настраиваем на конструктив.

Зачастую в период тяжёлой болезни пациенты истощены, не идут на диалог. Как помочь людям, у которых пропали любые силы бороться с болезнью?

На вопрос "что бы вам сейчас хотелось сделать?" первое, что говорит человек: "Ничего не хочу делать, я хочу вот здесь, тихонечко… И вообще, почему у нас нет эвтаназии?".

Вообще, во время лечения не бывает, чтобы пациент ровно шёл на поправку. Какой-то день бывает получше, какой-то – похуже. У человека, чувствующего себя бодрее, энергии больше. Он начинает двигаться, естественно, больше устаёт. На следующий день у пациента будет спад, потому что организм ещё не окреп. И здесь мы с ним проговариваем: "Сегодня вам похуже, это нормально, мы спокойно лежим, набираемся сил и принимаем своё состояние".

Бывает и более сложная ситуация. Иногда пациент категорически говорит: "Всё, я больше ничего не хочу в этой жизни…" В таком случае может и депрессия развиваться. Тогда мы разговариваем о том, что для человека дорого, за что он может держаться. Хорошо, когда есть дети и близкие.

Бывают пациенты, у которых нет родных. Как помочь найти опору в таком случае?

С одинокими людьми несколько сложнее, но тут мы ищем мотивацию непосредственно внутри человека.

Например, один из моих пациентов лежал очень долгое время, и я его спрашиваю: "Как у вас сил-то хватает столько лежать?" А он отвечает: "Я понял, что нахожусь на техобслуживании. Я машину свою очень люблю, постоянно отправляю её на техосмотр. А за собой-то когда я последний раз следил? Поэтому сейчас мне тоже надо поменять фильтры, масла и там посмотрим, как дальше побегу".

Очень хорошо работает, когда человеку предлагают описать свою болезнь с помощью образов. Чтобы он рисовал, писал всё что угодно. Пусть просто чирикает на странице, ему легче, когда какой-то выплеск есть.

Заболеть можно в любой момент. Люди не могут подготовиться и доделать необходимые задачи. Можно ли помочь уходящему близкому завершить важные дела, закрыть необходимые гештальты?

Безусловно, возможно. Чаще всего мы работаем на уровне ощущений, чувства вины, обиды. Нужно спросить у человека: "Что вам важно сделать сегодня, чтобы не было чувства, что вы что-то отложили на завтра или остались какие-то сожаления?" Необходимо, чтобы пациент именно этот день проживал так, как он хочет. Можно написать письмо, позвонить, сказать, что кого-то любишь или что у тебя накипело.

И тогда получается, что человек, проживая этот день, ставит некую точку. Кому-то даже потом в физическом состоянии лучше.

Некоторые люди скептически относятся к психологам. Что делать в ситуации, когда пациент или его семья отказываются от психологической помощи?

Здесь всё исключительно добровольно. Прийти и сказать "я сейчас к вам приду, и у вас наступит счастье" естественно, нельзя. Поэтому, если человек не хочет, то это полностью его право.

Что могут сделать родственники, зная, что близкий скоро уйдёт?

Самый простой и важный совет: просто быть рядом. Понятно, что всё зависит от стационаров. Иногда бывает, что быть рядом – не обязательно физически. Можно созвониться, можно какие-то вещи принести.

Важно слышать человека, который болен. Если он скажет: "Оставьте меня одного", – надо так и сделать. А когда близкий захочет поговорить, то дать какую-то обратную реакцию, выслушать. То есть быть рядом морально.

Родственники часто теряются и не знают, как себя правильно вести. Как им преодолеть страх и найти правильные слова для прощания?

Когда уходит наш близкий, положив руку на сердце, кого мы больше всего жалеем? Себя. Люди болеют, им тяжело. Просто скажи, что хочешь: "Я люблю тебя, я рядом". Человеку будет легче уходить.

И в некоторых случаях не надо "сюсюкаться". Иногда бывает, что близкий приходит: "Ой ты бедненький, ой ты несчастненький". Пациенту от этого хуже становится – он и так знает, что ему тяжело. Но некоторым людям это требуется. Тогда вам в открытую скажут: "Пожалейте меня".

Фото: unsplash (Kelly Sikkema)

Как справиться с чувством вины, когда ты здоров, а близкий тяжело болен?

Чувство вины – одно из тех чувств, которое возникает из-за социальных норм. Мысль "я не всё доделал" – абсолютно деструктивная, однако мы не боги. Ни один человек не может сделать так, чтобы кто-то из нас стал бессмертным.

Когда близкие уходят, часто родственникам говорят: "Ты неправильно страдаешь". Но как можно правильно страдать?

Люди абсолютно по-разному проявляют эмоции. Один может истерически смеяться, другой может стоять как вкопанный, третий может вообще ни на что не реагировать, или внешне будет казаться, что вообще никаких чувств нет, человек абсолютно чёрствый.

Самое главное принять: "Да, я страдаю так". Разрешите себе выплеснуть эмоции, попереживать, как этого хочется. Можно прорыдаться, дать своему внутреннему ребёнку сказать: "Ну как это так? Почему ты меня бросил?"

Если есть какие-то незакрытые вопросы с человеком, который ушел, нужно постараться их решить со специалистами. Не всегда получается самостоятельно достать из себя то, за что именно чувство вины испытываешь.

Как правильно переживать период после смерти близкого? Как не сломаться под грузом стресса и горя?

Страх смерти – один из самых сильных, так как у нас есть инстинкт самосохранения. Однако важно в какие-то моменты задать себе вопрос: "Хотел бы мой близкий, любимый человек, чтобы я жил так? Чтобы я мучился, загонял себя чувством вины, находился в стрессе?" Очень хорошо трезвит.

Когда пройдут похороны, уже станет легче. Нормальный период горевания – условно год. Если он затягивается дольше и мешает вам жить, то надо идти к специалисту. Потому что иначе уже жизни не будет.

Есть очень хорошая методика, я её рекомендую и родственникам, и близким: если не получилось с человеком пообщаться при его жизни, то можно написать письмо. Именно сесть, продумать, что бы хотелось сказать. И отнести на могилу. Такая практика нужна, чтобы не было моментов, которые в дальнейшем будут мешать жить.

Помимо взрослых в больнице оказываются и юные пациенты. Какую помощь необходимо оказывать тяжелобольным, умирающим детям? Какие особенности есть в работе с ними?

Дети более позитивны, чем взрослые. Ребёнку больно, страшно, однако он хорошо переключается. По этой причине необходимо стараться исполнить его мечты и желания в том объеме, в котором возможно. К счастью, сейчас во всём мире существуют такие программы. У нас в том числе они есть: в семейных домах, онкологических центрах.

Кроме того, ребёнку важно, чтобы родители были рядом, особенно мама.

Как помочь ребёнку, чей родитель тяжело болен и может скоро уйти?

Здесь мы сталкиваемся с двойной травмой. Когда умирают родители, дети считают, что их бросили. И родители, уходя, считают, что они бросают детей.

Есть основной страх – непонимание, что будет дальше. Поэтому важно, чтобы всем было известно, с кем останется ребёнок после ухода родителя. Тогда всем спокойнее.

Если дети остаются сиротами, лучше всего – плавный переход в другую семью ещё при жизни родителя, если возможно. Здесь мы не говорим про катастрофу и скоропостижный уход. Если есть возможность, пускай мама или папа познакомят ребёнка с теми людьми, у которых он будет жить, и постепенно к этому подготовят, поговорят: "Возможно, через какое-то время мне придется тебя покинуть, но ты будешь жить здесь, с этими дядей и тётей". А также родитель может помочь наладить отношения внутри новой семьи.

Понятно, что у ребёнка всё равно будут срывы, он может злиться и на опекунов в том числе. Но через какое-то время он поймёт, что родители о нём позаботились и сделали всё, чтобы такой тяжелый момент прошёл легче.

Как помочь ребёнку, когда у него умирает кто-то из родителей?

В такой момент необходимо быть рядом и разрешить ребёнку прожить эмоции. Если ему требуется часто ходить на могилу, ходите с ним, будьте рядом.

Важно понимать, что у детей тоже бывает чувство вины за смерть родителей. Они думают: "Если бы я хорошо себя вёл, то мама была бы жива". Не надо, чтобы ребёнок тащил груз за собой. Понятно, что он-то вообще ни в чём не виноват.

Нужно с ребёнком разговаривать. Если он молчит, просто посидите рядом: "Ты не хочешь со мной разговаривать? Давай мы порисуем, я тебе книжку почитаю. Не хочешь читать? Давай в машинки поиграем или просто молча посидим?"

Ребёнок может ершиться, конечно, будет негатив. Нельзя такую реакцию на свой счёт воспринимать, скорее он на ситуацию злится. И так как ребёнок не знает, что с этим делать, он будет выплёскивать эмоции на окружающих. Такая реакция нормальна, ему нужно пережить трудный период.

Материал подготовила студентка НИУ ВШЭ СПб Екатерина Патрина для Piter.TV

Фото: unsplash (Roman Kraft)