Режиссер Владимир Бортко о смерти Фурманова: "Питеру его будет очень не хватать"

"Это был замечательный человек, уникальный в своем роде", сказал Бортко.

Петербургу будет очень не хватать Рудольфа Фурманова, заявил в разговоре с Piter.TV режиссер Владимир Бортко. Режиссер и основатель театра "Русская антреприза", скончавшийся 9 апреля, тесно дружили.

Я могу говорить о нем долго, мы с ним дружили: я, Коля Караченцов, он. А он дружил с Андреем Мироновым сильно. Это был замечательный человек, уникальный в своем роде, он знал всех – все знали его. Он был невероятно работоспособен, он сделал театр буквально из ничего. Он снимался у меня в фильме, слава богу, есть такие. Владимир Бортко

Режиссер назвал Фурманова человеком, "который мог сделать все, если захотел", человеком невероятной энергии.

Ранее о смерти Фурманова высказалась актриса Евгения Игумнова.

Фото: КиноТеатр.ру