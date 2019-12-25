Евгения Игумнова о Рудольфе Фурманове: " Его все знали как человека, абсолютно оглушенного любовью к театру"

Руководителя театра "Русская антреприза" не стало 9 апреля.

Рудольфа Фурманова все знали как человека, абсолютно ударенного театром, абсолютно оглушенного любовью к нему. Об этом Piter.TV рассказала актриса Евгения Игумнова, для которой театр Андрея Миронова и его руководитель были важной частью жизни.

Я играла один спектакль у Рудольфа Давыдовича, встреча с его театром для меня была абсолютно бесценная. Я смогла там сыграть то, что не смогла бы в другом театре. Другие артисты ценили этот театр именно за то, что могли сыграть какие-то роли, которые на больших площадках им бы и не снились. Конечно, этот театр занимал свою нишу в театральной жизни города и был очень важен многим артистам, сегодня я тревожусь и не знаю, какая теперь политика будет в театре антрепризы, как все изменится. Евгения Игумнова

Игумнова выразила надежду, что у Фурманова есть последователи, которые оставят "все лучшее, что было в этом театре" и будут также любить театр. Актриса заметила, что если не будет людей, так влюбленных в театр, он станет никому не нужным со временем. Фурманов, по воспоминаниям Игумновой, так любил свое дело, что со стороны это могло казаться перебором, однако именно такое отношение к театру может привести к большим результатам.

Я думаю, что Рудик был бы счастлив, если б его театр оставался таким же значимым в городе, каким был при нем. Евгения Игумнова

Рудольф Фурманов скончался 9 апреля, здоровье театрального руководителя было слабым последние полгода.

Фото: Кинопоиск