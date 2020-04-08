Скончался директор театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольф Фурманов

Проблемы со здоровьем у режиссера были уже долгое время.

Ушел из жизни директор Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов. Ему было 82 года. Об этом 9 апреля сообщил в своем Telegram-канале главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге" Валерий Нечай.

По словам журналиста, последние полгода режиссер провел в больницах. Подробности пока неизвестны. Официальной информации не появлялось.

Фурманов Рудольф Давыдович родился в Ленинграде в 1938 году. С детства начал сниматься в кино, его фильмография насчитывает более 70 картин. Среди них — "Собака на сене", "Бандитский Петербург" режиссера Виктора Сергеева, "Агент национальной безопасности" Дмитрия Светозарова и многие другие. В 1988 году основал театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Постоянную площадку на Петроградской стороне театр получил только спустя 8 лет. В конце XX века также начал активно играть в театре. Например, в спектакле "Пучина" по произведению Александра Островского или постановке "Господа Головлевы" по Михаилу Салтыкову-Щедрину.

В 1998 году Рудольф Фурманов получил звание заслуженного деятеля искусств, а в 2008 — Народного артиста России.

Фото: mironov-theatre.ru