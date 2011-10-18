Родные и коллеги пришли на прощание с режиссером Усковым

Усков скончался в возрасте 92 лет.

В Московском Центральном доме литераторов прошла церемония прощания с кинорежиссером Валерием Усковым. Об этом сообщил телеканал "360".

На панихиду приехали вдова режиссера Наталья Челобова, актриса Анна Снаткина, а также родные, друзья и коллеги. Гроб с телом Ускова установили в центре зала. Напомним, Валерий Усков скончался 24 августа в возрасте 92 лет. Он стал известнем благодаря режиссуре фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень"

Ранее в Госдуме предложили способ сократить число ДТП с подростками на питбайках.

Видео: 360.ru