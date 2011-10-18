В Госдуме предложили способ сократить число ДТП с подростками на питбайках

Депутат отметил, что питбайк не считается транспортным средством.

Депутат Госдумы Артем Метелев предложил способ сократить число ДТП с подростками на питбайках. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По его словам, число ДТП с несовершеннолетними на питбайках стало зашкаливающим. Метелев отметил, что питбайк не считается транспортным средством, и поэтому для управления им не нужны права. Депутат предложил министру спорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву продавать питбайки только при наличии документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.

Фото: Piter.tv