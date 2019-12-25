В Госдуму внесли проект о снижении расходов граждан на оплату ЖКУ

Ярослав Нилов призвал власти снизить социальную напряженность.

Группа депутатов Государственной думы России во главе с председателем профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение палаты парламента доработанный межфракционный законопроект о снижении расходов граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Документ размещен в официальной электронной базе нижней палаты парламента страны. Документ предлагает дополнить статью 159 Жилищного кодекса новой частью. В частности, речь идет о том, что размер межбюджетных трансфертов, направляемых из федерального бюджета в регионы для оказания финансовой помощи по оплате жилья и коммунальных услуг, будет рассчитываться властями с учетом федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКХ.

.... снизить социальную напряженность в обществе, поскольку позволит большему числу малообеспеченных граждан получать финансовую помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг, что положительно скажется на деятельности предприятий ЖКХ. пояснительная записка

Для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается установить долю на уровне десяти процентов совокупного дохода семьи, а для остальных категорий граждан - в размере 15 процентов. В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что действующее российское законодательство позволяет региональным администрациям устанавливать собственные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг. Однако подобное решение возможно лишь при наличии достаточного финансирования на местах. Москва и Санкт-Петербург снижают этот показатель до 10 процентов, пока большинство регионов из-за ограниченных ресурсов устанавливают планку на уровне в 22 процента.

Фото: Piter.tv