В Госдуму внесут проект о выходе России из Всемирной торговой организации
Сергей Миронов рассказал о том, что России будет лучше, если она откажется от обязательств перед недружественными государствами.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) для защиты национальных интересов страны. Соответствующее заявление распространили сотрудники пресс-службы политиков. Законодатели уточнили, что государству важно проводить протеционистскую политику как реакции на санкционное давление, а также освободиться от обязательств перед недружественными странами. Автором документа  стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

.... В качестве самозащиты настоящим проектом предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года.

пояснительная записка

Напомним, что Москва вступила в ВТО в 2012 году. Однако за весь следующий период страна так и не стала полноправным членом международной организации. По мнению Сергея Миронова, Россия от контактов с ВТО больше лишилась, чем выиграла. Положительный эффект от структуры получили нефтегазовые и некоторые экспортоориентированные отрасли экономики. 

