Появление компенсации должно создать понятный и прозрачный механизм защиты прав граждан.

В Госдуме призвали закрепить в типовом договоре компенсацию за некачественные ЖКУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, направленный на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзулина.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Амир Хамитов и Олег Леонов. По их мнению, действующее законодательство не обязывает управляющие компании включать в договоры четко прописанные механизмы компенсации за некачественные услуги. Депутаты подчеркнули, что для граждан попытка самостоятельно доказывать факт ненадлежащего исполнения обязательств является непреодолимым барьером. Появление компенсации должно создать понятный и прозрачный механизм защиты прав граждан.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплату.

Фото: pxhere.com