В Северной столице почтили память актера и режиссера Рудольфа Фурманова

На Большеохтинском кладбище состоялось возложение цветов к могиле артиста.

Петербуржцы почтили память актера и режиссера, основателя театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова. Сегодня, 22 октября, деятель искусства мог бы отметить свой день рождения. Об этом сообщили в администрации города.

На Большеохтинском кладбище состоялось возложение цветов к могиле Фурманова. На церемонию приехал сын актера и его родственники. Кроме того, почтить память любимого режиссера прибыли поклонники.

Напомним, что артист умер 1,5 года назад. За свою жизнь он смог стать не только известным и талантливым актером, но и успешным режиссером. В любимом городе Фурманов открыл театр.

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Фото: mironov-theatre.ru