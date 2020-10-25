Стал известен новый худрук театра "Русская антреприза имени Миронова"

Театр возглавил сын народного артиста Рудольфа Фурманова Влад Фурман.

Во вторник, 27 апреля, режиссер Влад Фурман возглавил петербургский театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова", сообщает телеканал 78.

Режиссер вступил в должность после смерти отца народного артиста Рудольфа Фурманова, который скончался в возрасте 82 лет после последствий коронавируса. По словам Фурмана, он продолжит дело отца и будет дальше развивать модель, созданную в 1980-е годы. Модель уже показала, что жизнеспособна.

Ранее мы писали, что в Петербурге простились с директором театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольфом Фурмановым.

Фото: ru.foursquare.com