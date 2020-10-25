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Стал известен новый худрук театра "Русская антреприза имени Миронова"
Сегодня, 21:13
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smirenny

Стал известен новый худрук театра "Русская антреприза имени Миронова"

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Театр возглавил сын народного артиста Рудольфа Фурманова Влад Фурман.

Во вторник, 27 апреля, режиссер Влад Фурман возглавил петербургский театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова", сообщает телеканал 78.

Режиссер вступил в должность после смерти отца народного артиста Рудольфа Фурманова, который скончался в возрасте 82 лет после последствий коронавируса. По словам Фурмана, он продолжит дело отца и будет дальше развивать модель, созданную в 1980-е годы. Модель уже показала, что жизнеспособна. 

Ранее мы писали, что в Петербурге простились с директором театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольфом Фурмановым.

Фото: ru.foursquare.com

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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