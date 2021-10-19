Фурман прокомментировал успех "Родителя" на нью-йоркском фестивале

Кинокартина получила 8 наград на кинофестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке.

Фильм "Родитель", съемки которого проходили в Петербурге, получил 8 наград на кинофестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке. В частности, картина победила в номинации "Лучший фильм". Исполнивший главную роль Михаил Пореченков признан лучшим актером, а Влад Фурман – лучшим режиссером. Фурман рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что он не ожидал такого количества наград за фильм.

Я не спал ночь, боялся подойти к телефону – не знал, что там будет. В 06:30 утра я все-таки взял трубку и мне сказали, что мы взяли все призы. Влад Фурман, режиссер фильма "Родитель"

В центре сюжета социальной драмы мужчина, чья дочь подсела на героин. Не доверяя полиции, герой вместе с другом пытается остановить волну наркомании, захлестнувшую город. По мнению режиссера, проблема наркотической зависимости актуальна и по сей. Особенно остра она была в конце 90-ых, и касалась в большей или меньшей степени абсолютно всех.

Это не просто картина с сюжетом, где мы играем какие-то роли, а это возможность высказать свою гражданскую позицию. Эта тема всех касалась каким-то образом. Влад Фурман

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Фото: ВКонтакте / Мосфильм