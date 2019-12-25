Снятый в Петербурге фильм "Родитель" взял 8 наград на кинофестивале в Нью-Йорке

Фильм "Родитель", съемки которого проходили в Петербурге, получил 8 наград на кинофестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке. В частности, картина победила в номинации "Лучший фильм". Исполнивший главную роль Михаил Пореченков признан лучшим актером, а Влад Фурман – лучшим режиссером.
В центре сюжета мужчина, чья дочь подсела на героин. Не доверяя полиции, герой вместе с другом пытается остановить волну наркомании, захлестнувшую город.
Этот фильм стал последней полнометражной работой кинооператора Кирилла Мошковича. Он умер в мае этого года. Кроме Пореченкова в проекте задействованы Мария Миронова, Мария Шукшина, Ангелина Стречина и др.
Ранее мы писали, что Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Пересильд.
Фото: ВКонтакте / Мосфильм
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