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Снятый в Петербурге фильм "Родитель" взял 8 наград на кинофестивале в Нью-Йорке
Сегодня, 14:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Снятый в Петербурге фильм "Родитель" взял 8 наград на кинофестивале в Нью-Йорке

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Эта картина стала последней у кинооператора Кирилла Мошковича, который скончался в мае этого года.

Фильм "Родитель", съемки которого проходили в Петербурге, получил 8 наград на кинофестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке. В частности, картина победила в номинации "Лучший фильм". Исполнивший главную роль Михаил Пореченков признан лучшим актером, а Влад Фурман – лучшим режиссером.

В центре сюжета мужчина, чья дочь подсела на героин. Не доверяя полиции, герой вместе с другом пытается остановить волну наркомании, захлестнувшую город.

Этот фильм стал последней полнометражной работой кинооператора Кирилла Мошковича. Он умер в мае этого года. Кроме Пореченкова в проекте задействованы Мария Миронова, Мария Шукшина, Ангелина Стречина и др.

Ранее мы писали, что Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Пересильд.

Фото: ВКонтакте / Мосфильм

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Категории: Кино, Культура, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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