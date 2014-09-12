Владимир Машков сыграет главного конструктора в фильме "Вызов"

Главную роль в картине исполнит Юлия Пересильд. Режиссером стал Клим Шипенко.

Российский актер театра и кино Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" главного конструктора. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев во время прямой трансляции на "Роскосмос ТВ".

Машков присутствовал на посадке корабля "Союз МС-18" в Казахстане. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Они вернулись на Землю 17 октября в 07:35 мск.

Пересильд и Шипенко оказались в первом в мире киноэкипаже, который снимал в космосе художественный фильм. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" расскажет о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Этот фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Артемьев, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Ранее Лоза обвинил Пересильд и Шипенко в дискредитации профессии космонавта.

Фото: Instagram / actormashkov