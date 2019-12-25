Лоза обвинил Пересильд и Шипенко в дискредитации профессии космонавта

На МКС пройдут съемки фильма "Вызов".

Российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал съемочную группу фильма "Вызов", а именно Юлию Пересильд и Клима Шипенко, которые отправилась на МКС. На своей странице "ВКонтакте" он обвинил их в дискредитации профессии космонавта.

Лозу возмутило то, что по Первому каналу "вовсю пиарят" полет артистов в космос, которые "не имеют о космонавтике ни малейшего представления". Он напомнил, что ранее медийные личности "неумело" танцевали со звездами паркета, плавали в бассейне с дельфинами, выступали в цирке и на льду. Теперь их начали отправлять в космос.

Я даже боюсь представлять – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов. Написал Лоза

Музыкант уверен, что современные деятели культуры ради пиара готовы "тушить пожары и вырезать аппендиксы". Однако он посоветовал оставить все это для настоящих экспертов.

Запуск ракеты с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым состоялся на Байконуре 5 октября в 11:55 по московскому времени. Сюжет картины до сих пор держится в секрете. Однако инсайдеры утверждают, что история расскажет о женщине-враче, которая отправляется в космос для того, чтобы спасти космонавта.

Ранее Антон Шкаплеров пожаловался на постоянные правки в сценарии.

Фото: Instagram / anton_astrey