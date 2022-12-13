Президент РФ Владимир Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Об этом он заявил на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня космонавтики.
По словам главы государства, создатели фильма совершили настоящий гражданский поступок. Он также отметил, что для России было добыто первенство в съемках кино в космосе. Путин поблагодарил каждого, кто принимал участие в создании этой картины.
Ранее Путин заявил, что правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития.
Видео: kremlin.ru
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