По словам главы государства, создатели фильма совершили настоящий гражданский поступок.

Президент РФ Владимир Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Об этом он заявил на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня космонавтики.

По словам главы государства, создатели фильма совершили настоящий гражданский поступок. Он также отметил, что для России было добыто первенство в съемках кино в космосе. Путин поблагодарил каждого, кто принимал участие в создании этой картины.

Ранее Путин заявил, что правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития.

Видео: kremlin.ru