Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития

По словам президента, на его основе выстраиваются меры поддержки граждан, предпринимателей и трудовых коллективов.

Правительство России значительно улучшило прогноз социально-экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, на основе социально-экономического развития выстраиваются меры поддержки граждан, предпринимателей и трудовых коллективов. Глава государства подчеркнул, что на фоне позитивной статистики были пересмотрены прогнозы в этом направлении.

При этом прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в контексте СВО.

Видео: kremlin.ru