Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития

Правительство России значительно улучшило прогноз социально-экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, на основе социально-экономического развития выстраиваются меры поддержки граждан, предпринимателей и трудовых коллективов. Глава государства подчеркнул, что на фоне позитивной статистики были пересмотрены прогнозы в этом направлении.
При этом прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в контексте СВО.
Видео: kremlin.ru
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