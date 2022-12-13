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Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития

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По словам президента, на его основе выстраиваются меры поддержки граждан, предпринимателей и трудовых коллективов.

Правительство России значительно улучшило прогноз социально-экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, на основе социально-экономического развития выстраиваются меры поддержки граждан, предпринимателей и трудовых коллективов. Глава государства подчеркнул, что на фоне позитивной статистики были пересмотрены прогнозы в этом направлении.

При этом прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в контексте СВО.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, прогноз, социально-экономическое развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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