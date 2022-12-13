Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в контексте СВО

Глава России провел встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Поддержка российских военнослужащих и их семей должна быть для властей на первом месте при решении задач, связанных со специальной военной операцией. Соответствующее заявление в рамках выступления перед губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил глава государства Владимир Путин. Политик таким образом отреагировал на слова чиновника по работе местных властей по обеспечению нужд СВО и работе с семьями военных и самими бойцами.

Самая главная задача - это поддержка людей, помощь людям. Владимир Путин, президент России

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

