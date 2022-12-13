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Песков: Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

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Ранее в эту квартиру приглашали председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент РФ Владимир Путин приглашал президента Белоруссии Александра Лукашенко в свою квартиру в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Во время последнего визита Лукашенко в Москву Путин приглашал своего коллегу в свою резиденцию в Кремле. Отмечается, что ранее в эту квартиру приглашали председателя КНР Си Цзиньпина на неформальную встречу.. Песков отметил, что не уверен, можно ли об этом говорить официально.

Ранее Путин назвал важным строительство и ремонт медучреждений в новых регионах России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: александр лукашенко, владимир путин, квартира, кремль, президент белоруссии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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