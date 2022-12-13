Путин назвал важным строительство и ремонт медучреждений в новых регионах России

Медицинские учреждения на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях не ремонтировались десятилетиями, поэтому в этих новых регионах страны нужно проводить эти работы и создавать профильные объекты для здравоохранения граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на рабочей встрече перед министром по здравоохранению Михаилом Мурашко сделал глава государства Владимир Путин.
Безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые - десятилетиями не ремонтировались... Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты... надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение.
Владимир Путин, президент РФ
Владимир Путин также обратил внимание на тему диспансеризации детей, проживающих на новых территориях РФ.
Мурашко заявил, что в новых регионах России ремонтируется 138 медицинских организаций.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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