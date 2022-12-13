Мурашко заявил, что в новых регионах России ремонтируется 138 медицинских организаций

Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинских учреждений.

Ремонтные работы в настоящее время идут в 138 медицинских организаций на территории новых регионов страны (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях). Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник отметил, что в эти объекты дополнительно поставляется необходимое оборудование. По словам эксперта, требуется значительно модернизировать систему здравоохранения, включая и кадровое обеспечение. Михаил Мурашко добавил, что были проведены циклы обучения с руководителями медицинских организаций для того, чтобы они поняли стандарты оказания пациентам помощи, маршрутизацию,

И по территориям еще. Сегодня в 138 медицинских организациях ведутся ремонтные работы, идет поставка оборудования - практически каждая третья медицинская клиника сегодня ремонтируется или поставляется оборудование. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко добавил, что в новых регионах в сфере здравоохранения остается множество задач для выполнения. В постоянном режиме на этих территориях работают почти 700 специалистов.

Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России.

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