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Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России

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Глава Минздрава рассказал о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями.

на сегодняшний день на территории России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний. Соответствующее заявление на рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным рассказал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник отметил, что практически на 40% увеличилось количество тех схем, которые применяются в современной химиотерапии с пациентами.

Сегодня по онкологии доступны фактически все виды терапии. Химиотерапия – только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: минздрав, михаил мурашко, онкология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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