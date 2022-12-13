Мурашко оценил доступность терапии онкологических заболеваний в России

Глава Минздрава рассказал о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями.

на сегодняшний день на территории России доступны фактически все виды терапии онкологических заболеваний. Соответствующее заявление на рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным рассказал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник отметил, что практически на 40% увеличилось количество тех схем, которые применяются в современной химиотерапии с пациентами.

Сегодня по онкологии доступны фактически все виды терапии. Химиотерапия – только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

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