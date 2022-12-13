В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца

Михаил Мурашко рассказал о том, что врачи научились бороться с ковидом.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на территории России снизилась на 10% по сравнению с теми показателями, которые фиксировались в стране в 2019 году. Соответствующее заявление министр по здравоохранению Михаил Мурашко сделал в рамках рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Чиновник заметил, что показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией пошли на спад, так как врачи научились лечить пациентов с ковидом.

По сердечно-сосудистым заболеваниям - COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала... И ситуация сегодня на 10% ниже показатель смертности. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко: Россия и Таджикистан будут сотрудничать в лечении инфекционных болезней.

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