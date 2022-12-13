Россия и Таджикистан будут сотрудничать в лечении инфекционных болезней

Михаил Мурашко раскрыл подробности о подписанном соглашении.

Россия и Таджикистан будут сотрудничать в профилактике, диагностике и лечении инфекционных и неинфекционных болезней. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. В частности, договоренности связаны с охраной здоровья матери и ребенка, формированием здорового образа жизни людей и государственным регулированием обращения медицинских препаратов. Чиновник пояснил, что подписано соглашение в сфере медицинского обрвзования и науки с профильными коллегами из страны в Центральной Азии. От Таджикистана документы одобрил Джамолиддин Абдуллозода. Мероприятие состоялось при присутствии глав двух правительств.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать по актуальным вопросам в области здравоохранения по таким направлениям, как профилактика, диагностика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний... пресс-служба Минздрава РФ

По мнению Михаила Мурашко, данное международного соглашение создаст необходимую правовую основу для двустороннего сотрудничества между РФ и Таджикистаном в области здравоохранения, а также придаст новый импульс взаимным контактам между медицинскими, образовательными и научными организациями.

Глава Минздрава считает, что употребление вейпов в РФ необходимо минимизировать.

Фото и видео: Правительство России