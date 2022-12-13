Глава Минздрава считает, что употребление вейпов в РФ необходимо минимизировать

Михаил Мурашко рассказал о ситуации с курением в России.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко считает, что употребление вейпов на территории страны необходимо минимизировать. Об этом чиновник уведомил законодателей в ходе правительственного часа в верхней палате парламента. Эксперт напомнил о том, что профильное ведомство получило награду от Всемирной организации здравоохранения за активную работу по снижению уровня употребления табака среди населения. Глава Минздрава отметил, что сейчас вейпами увлекаются и несовершеннолетние граждане. По его словам, это происходит в том числе и из-за яркости продукции, применении вкусовых добавок.

Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского, особенно, населения, но и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого и более жесткого законодательства. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина в России, а также внести предложения о возможности их запрета.

В России за последние 10 лет число абортов сократилось более чем вдвое.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации