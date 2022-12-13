В России за последние 10 лет число абортов сократилось более чем вдвое

Глава Минздрава РФ рассказал о медицинском контроле ситуации с беременными.

Число проводимых абортов на территории России за последнее десятилетие сократилось более чем вдвое. Соответствующей информацией в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказал глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что во многом такой результат стал возможен благодаря работе специалистов, которые смогли убедить отказаться от прерывания беременности порядка 44 тысяч женщин в 2022 году. Эксперт видит эффективность доабортного консультирования.

Если посмотреть за десятилетие, эта цифра сократилась более чем в два раза. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко рассказал, как в новых регионах проводят детские медосмотры.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации