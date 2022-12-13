По его словам, для проведения осмотров детей в новых субъектах страны привлекли более 470 медиков.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, как в новых регионах проводят детские медосмотры. Об этом он сообщил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, для проведения профилактических осмотров детей в новых субъектах страны привлекли более 470 медиков. Мурашко добавил, что также был приобретен специальный транспорт для разворачивания помощи вне медицинских объектов.

За счет такой современной технологии мы можем очень быстро проводить скрининговые исследования, в том числе с привлечением информационных систем по тестированию психологического состояния. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Ранее Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств.

Фото: Совет Федерации