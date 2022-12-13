Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств

Глава Минздрава рассказал о важности информирования населения о качестве отечественных лекарств.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке отечественных лекарств. Соответствующее заявление чиновник сделал на правительственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина. Эксперт добавил, что требуется пояснить населению, что по качеству и безопасности эти препараты не уступают иностранным аналогам.

Нам нужно поддерживать продвижение лекарственных препаратов, чтобы формировалось импортозамещение, и объяснять, что лекарственные препараты абсолютно такого же качества. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт добавил, что отечественная промышленность сформировала перечень приоритетных медицинских препаратов, над которыми специалистам в стране еще нужно работать. Преимущественно за счет российских производителей увеличилось и количество клинических исследований препаратов, проводимых на территории РФ.

Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств.

Фото и видео: Правительство России