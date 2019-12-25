В Петербурге простились с директором театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольфом Фурмановым

На церемонии прощания присутствовали близкие и коллеги артиста, губернатор Петербурга.

Сегодня в Театре "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова простились с Народным артистом РФ Рудольфом Фурмановым. Актер и режиссер ушел из жизни 9 апреля в возрасте 82 лет.

Мы знали Рудольфа Давыдовича не только как артиста, режиссера, писателя, телеведущего, но и как менеджера и общественного деятеля. сказал губернатор Александр Беглов.

Рудольф Фурманов основал театр "Русской антрепризы" в 1988 году. Постоянную площадку на Петроградской стороне театр обрел в 1996. По инициативе артиста учредили театральную премию "Фигаро". Фильмография насчитывает более 70 фильмов.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Он поборол тяжелые последствия ковида, всё время оставаясь на связи с театром. Он ни на минуту не падал духом. Шел вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни. Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне. говорится на сайте театра.

В 14.00 в Николо-Богоявленском морском соборе прошло отпевание. Рудольфа Фурманова похоронят на Большеохтинском кладбище.

Фото: gov.spb.ru