  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге простились с директором театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольфом Фурмановым
Сегодня, 15:01
74
nadezhda_sib

В Петербурге простились с директором театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольфом Фурмановым

0 0

На церемонии прощания присутствовали близкие и коллеги артиста, губернатор Петербурга.

Сегодня в Театре "Русской антрепризы" имени Андрея Миронова простились с Народным артистом РФ Рудольфом Фурмановым. Актер и режиссер ушел из жизни 9 апреля в возрасте 82 лет. 

Мы знали Рудольфа Давыдовича не только как артиста, режиссера, писателя, телеведущего, но и как менеджера и общественного деятеля.

сказал губернатор Александр Беглов

Рудольф Фурманов основал театр "Русской антрепризы" в 1988 году. Постоянную площадку на Петроградской стороне театр обрел в 1996. По инициативе артиста учредили театральную премию "Фигаро". Фильмография насчитывает более 70 фильмов. 

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Он поборол тяжелые последствия ковида, всё время оставаясь на связи с театром. Он ни на минуту не падал духом. Шел вперед, не жаловался. Спасибо всем, кто помогал нам в эти драматические четыре месяца его болезни. Накануне врачи сказали, что у РД (так Фурманова всегда называли в театральной среде) есть все шансы на полное выздоровление. Но утром оторвался тромб. Во сне.

говорится на сайте театра.

В 14.00 в Николо-Богоявленском морском соборе прошло отпевание. Рудольфа Фурманова похоронят на Большеохтинском кладбище. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: рудольф фурманов, театр русской антрепризы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии