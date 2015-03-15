Прощание с Фурмановым пройдет в понедельник

Подробности смерти директора театра "Русская антреприза" не называются.

В понедельник, 12 апреля, в петербургском театре "Русской антрепризы" имени Андрея Мирова пройдет прощание с директором, театральным продюсером и режиссером Рудольфом Фурмановым в возрасте 82 лет. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Сообщение о смерти Фурманова появилось сегодня, 9 апреля. Официально информации о причине смерти не появлялось. Известно, что последние полгода режиссер проводил в больницах.

Фурманов Рудольф Давыдович родился в Ленинграде в 1938 году. С детства снимался в кино и играл в театре, а в 1988 основал театр имени Андрея Миронова. В 1998 году Рудольф Фурманов получил звание заслуженного деятеля искусств, а в 2008 — Народного артиста России.

Ранее мы писали, что скончался директор театра "Русской антрепризы" им. Миронова Рудольф Фурманов.

Фото: mironov-theatre.ru