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Спектакль "Соломенная шляпка"
Сегодня, 15:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Соломенная шляпка"

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Возрастное ограничение: 14+.

Спектакль "Соломенная шляпка" – это режиссерская постановка Вадима Милкова-Товстоногова одноименной пьесы французского драматурга Эжена Лабиша. Курьезная история произошла с прекрасным ловеласом, наконец, решившим жениться. Свадьба вот-вот начнется, а жениха все нет. Передумал? Забыл? Вовсе нет! Он занят очень важным делом – он ищет копию соломенной шляпки некой мадам (настоящую шляпку съела его глупая лошадь). Задача окажется далеко не простой и весьма затратной.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Когда: 25 октября в 15:00 и 19:00

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Каменноостровский проспект, 35/75

Фото: mironov-theatre.ru

Теги: андрей миронов, русская антреприза, соломенная шляпка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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