Возрастное ограничение: 14+.

Спектакль "Соломенная шляпка" – это режиссерская постановка Вадима Милкова-Товстоногова одноименной пьесы французского драматурга Эжена Лабиша. Курьезная история произошла с прекрасным ловеласом, наконец, решившим жениться. Свадьба вот-вот начнется, а жениха все нет. Передумал? Забыл? Вовсе нет! Он занят очень важным делом – он ищет копию соломенной шляпки некой мадам (настоящую шляпку съела его глупая лошадь). Задача окажется далеко не простой и весьма затратной.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Когда: 25 октября в 15:00 и 19:00

Адрес: Санкт-Петербургский театр Русская антреприза имени Андрея Миронова, Каменноостровский проспект, 35/75

Фото: mironov-theatre.ru