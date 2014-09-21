Беглов поздравил петербуржцев с 85-летием со дня рождения Андрея Миронова

Губернатор напомнил о связи артиста с Ленинградом и предстоящей церемонии премии "Фигаро".

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в связи с 85-летием со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Выдающийся актёр театра и кино родился 7 марта 1941 года в Москве, но многие его творческие победы неразрывно связаны с Ленинградом и Ленфильмом.

В своём поздравлении глава города отметил, что в плеяде великих артистов Андрею Миронову принадлежит особое место. Фильмы с его участием получили широчайшее народное признание, каждая роль узнаваема и неповторима. "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Мой друг Иван Лапшин" и многие другие картины вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Особые чувства у петербуржцев вызывают ленты, снятые в городе на Неве: "Достояние Республики" и "Невероятные приключения итальянцев в России" запечатлели величественные памятники, набережные и сам дух Северной столицы.

Исполненная им песня "Я этим городом храним, и провиниться перед ним, не дай мне Бог во веки" – пронизана глубокой любовью и восхищением нашим городом. Имя Андрея Миронова – символ высших достижений российского театра и кино. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Петербург хранит память о великом артисте. Имя Андрея Миронова носит театр, основанный Рудольфом Фурмановым. Ежегодно в городе проходит вручение Национальной актёрской премии "Фигаро". Завтра, 8 марта, на сцене Театра имени Андрея Миронова состоится 16-я церемония вручения премии. Её лауреатами станут выдающиеся артисты, режиссёры, театроведы и педагоги.

