В Петербурге вручены актерские премии имени Андрея Миронова "Фигаро"

На церемонию пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

Сегодня, 8 марта, состоялось торжественное вручение премии имени Андрея Миронова. Ее присуждают за выдающиеся успехи в актерском искусстве. Лауреатами стали Эра Зиганшина, Антон Хабаров, Лариса Леонова, Алексей Морозов, Мария Шукшина, Всеволод Шиловский, Елена Санаева, Александр Филиппенко, Александр Адабашьян, Наталья Андрейченко, Максим Леонидов, Елена Бычкова, Виктор Минков, Рейф Файнц.

На церемонию пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский. Напомним, премию основал Рудольф Фурманов. Но это мероприятие прошло без него: он скончался прошлой весной.

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