Ширвиндт рассказал, что все происходило на его глазах в Ташкенте, лет за 7-8 "до этого кошмара".

Театральный режиссер и актер Александр Ширвиндт раскрыл подробности смерти Андрея Миронова, объяснив, почему артиста нельзя было спасти. Об этом он рассказал в интервью писателю Дмитрию Быкову.

Ширвиндт рассказал, что все происходило на его глазах в Ташкенте, лет за 7-8 "до этого кошмара".

У него болела голова, и там, в Ташкенте, сказали: "У тебя что-то такое там может быть". Александр Ширвиндт

Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года. После его смерти режиссер спросил у хирурга, почему все же актера не прооперировали. Медик заявил, что долго решали, делать операцию или нет. И если бы Миронов выжил после операции, он был бы 100% даун.

Причиной смерти Андрея Миронова стала аневризма. Народному артисту РСФСР было 46 лет.

Недавно от пневмонии умер автор популярных шпионских романов Джон ле Карре.

Видео: YT / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым