Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Писатель боролся с болезнью, не связанной с коронавирусной инфекцией.

В возрасте 89 лет скончался английский писатель, автор шпионских романов Джон ле Карре (настоящее имя Дэвид Корнуэлл). Об этом сообщил глава литературного агентства The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

Джона ле Карре не стало в субботу, 12 декабря. По словам Геллера, писатель боролся с болезнью, не связанной с коронавирусной инфекцией. В заявлении семьи говорится, что он скончался от пневмонии.

Ле Карре является автором более 20 книг, которые переведены на 36 языков. Его первый роман "Звонок покойнику" был опубликован в 1961 году. Среди самых известных книг писателя – "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Полевой агент" и др.

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