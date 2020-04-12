Водитель угрожал оппоненту пневматом на Софийской улице

Задержали 20-летнего дебошира через семь минут после вызова полиции.

Вечером 9 апреля во Фрунзенском районе Петербурга 20-летний водитель во время дорожного конфликта достал пневматический пистолет и начал угрожать 36-летнему мужчине. Полиция задержала злоумышленника через семь минут после получения сообщения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл у дома № 8 по Софийской улице. Очевидцы сообщили в полицию о мужчине с пистолетом в 21:03. Прибывшие на место сотрудники в 21:10 задержали подозреваемого — неработающего 20-летнего местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет Borner РМ-Х и два металлических шарика.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

