На трассе в Татарстане легковушка влетела в трактор, погибли четыре человека

Пассажир легкового автомобиля госпитализирован.

Утром 11 апреля в Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 6-м километре автодороги "Базарные Матаки — Болгары" столкнулись автомобиль "Лада Гранта" и трактор с прицепом. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал, сообщила прокуратура республики.

По предварительным данным, жертвами ДТП стали водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля. Ещё один пассажир "Лады Гранты" госпитализирован. На месте происшествия работает заместитель прокурора Алькеевского района Луиза Хайруллина. Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль в прокуратуре. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: прокуратура Республики Татарстан