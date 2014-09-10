  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
293
ksbond Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На трассе в Татарстане легковушка влетела в трактор, погибли четыре человека

0 0

Пассажир легкового автомобиля госпитализирован.

Утром 11 апреля в Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 6-м километре автодороги "Базарные Матаки — Болгары" столкнулись автомобиль "Лада Гранта" и трактор с прицепом. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал, сообщила прокуратура республики.

По предварительным данным, жертвами ДТП стали водители обоих транспортных средств и два пассажира легкового автомобиля. Ещё один пассажир "Лады Гранты" госпитализирован. На месте происшествия работает заместитель прокурора Алькеевского района Луиза Хайруллина. Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль в прокуратуре. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: прокуратура Республики Татарстан

Теги: дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии