Мужчина ударил знакомого штопором в шею и забил его насмерть под Петербургом

Подозреваемого задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело.

В Кингисеппском районе Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 59-летнего знакомого. Преступление произошло 9 апреля в квартире на улице Прибрежная в деревне Ударник. В ходе ссоры злоумышленник нанёс жертве несколько ударов руками по голове и один удар штопором в шею, после чего скрылся. Тело мужчины обнаружили на следующий день, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 10 апреля, в 11:19 фельдшер скорой помощи сообщил в полицию об обнаружении тела 59-летнего мужчины в одном из домов деревни Ударник. Уже в 12:00 сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в деревне Ропша Кингисеппского района.

Установлено, что конфликт между мужчинами произошёл 9 апреля около 20:00 в квартире потерпевшего. После нанесения смертельных травм подозреваемый скрылся с места происшествия. Следствием изъят штопор, которым было нанесено ранение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

