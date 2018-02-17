Более 157 тыс. петербуржцев серебряного возраста оформили музейные сертификаты за год

С 1 марта 2025 года в Петербурге действуют электронные сертификаты на посещение музеев и выставочных залов для горожан серебряного возраста. За год их оформили более 157 тысяч человек. Всего держателями "серебряных" карт ЕКП стали уже 234 тысячи петербуржцев, сообщил губернатор Александр Беглов.

С марта 2026 года сертификаты на новый срок продлеваются автоматически, в проактивном режиме. В проекте участвуют 14 музеев федерального подчинения и 25 городских музеев. За год горожане приобрели 130 тысяч билетов с использованием электронного сертификата на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Проект ЕКП для граждан серебряного возраста расширяется: держателям карт доступны дополнительные скидки от партнёров — музеев, аптек, медицинских центров, туристических, образовательных и бытовых компаний. Также развивается карта "ЕКПшка" для детей от 6 до 18 лет (выпущено более 34 тысяч карт), а жители Ленинградской области могут оформить агломерационную карту ЕКП "Ленинградская". Для держателей карт серебряного возраста до 30 сентября 2026 года действует бесплатный вход в ряд музеев Ленобласти.

Всего с начала 2026 года ЕКП оформили более 67 тысяч человек, общее число держателей превысило 2,2 миллиона. С картой сотрудничают более 750 партнёров, предоставляющих скидки в разных сферах. В этом году к проекту присоединились 23 новых партнёра, включая Дом книги и историко-культурный комплекс "Форт Константин".

