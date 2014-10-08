"Единую карту петербуржца" могут распространить на жителей Карелии

Власти двух регионов обсудили возможность выпуска аналога проекта под названием "ЕКП Карельская".

Правительство Санкт-Петербурга и Республики Карелия прорабатывают возможность выпуска единой карты жителя Карелии на базе действующего петербургского проекта. Как сообщила пресс-служба Смольного, новое платежное средство получит название "ЕКП Карельская".

Губернатор Александр Беглов отметил, что "Единая карта петербуржца" является успешным социальным проектом города. По его словам, внедрение аналогичной системы в Карелии позволит укрепить связи между регионами, упростит взаимные туристические поездки и реализацию совместных инициатив. Обсуждение проекта активизировалось в начале 2026 года. Планируется, что карта будет использоваться для оплаты проезда в общественном транспорте республики, а также для предоставления мер социальной поддержки. Глава Петербурга и руководитель Карелии Артур Парфенчиков договорились разработать план-график реализации проекта. Стороны наметили мероприятия по подготовке межрегионального соглашения, в котором будут урегулированы правовые и финансовые аспекты выпуска, выдачи и обслуживания карт.

Согласно данным городских власти, с 2019 года выпущено уже 2,2 миллиона карт "ЕКП". К проекту присоединились более 750 предприятий, предоставляющих держателям бонусы и скидки. Заявления на получение карты принимаются в 495 отделениях пяти банков-эмитентов. С 1 июня 2025 года также стала доступна для выдачи первая в России агломерационная карта "ЕКП Ленинградская".

Фото: пресс-служба Смольного