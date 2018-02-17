Дома Макаровых на Малом проспекте Васильевского острова стали памятниками регионального значения

Двум историческим зданиям XIX века присвоили охранный статус.

Дома Макаровых (Бернштейн), расположенные на Малом проспекте Васильевского острова, 10/62, получили статус регионального памятника. Соответствующее распоряжение издал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников

В комплекс вошли два исторических здания. Двухэтажный угловой дом был построен в 1826 году по проекту архитектора Ивана Лаутера в стиле позднего безордерного классицизма. Второе здание — на 5-й линии Васильевского острова — возвели в 1868–1870 годах по проекту архитектора Генриха Пранга в стиле эклектики с элементами барокко. Оба строения сохранили свой исторический облик и до сих пор используются как многоквартирные жилые дома.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга

Статус памятника регионального значения обеспечит сохранность зданий и защитит их от несанкционированных перестроек и сноса. Ранее КГИОП также включил в реестр памятников несколько других исторических зданий на Василеостровском острове, что подтверждает курс города на сохранение архитектурного наследия Петербурга.

